На здании мэрии Красноярска подсветили новую надпись и орден (видео)

Конструкцию подключили к электричеству.
Надпись «Красноярск — город трудовой доблести» зажгли вечером 18 августа.
«Новая конструкция символизирует гордость жителей за подвиг красноярских тружеников в годы Великой Отечественной войны», — напомнили в мэрии.
Стоимость всех работ по демонтажу, изготовлению и установке нового символа Красноярска составила 4 млн 756 тысяч рублей.
Напомним, прежнюю надпись «Красноярск орденоносный» демонтировали в середине лета в целях безопасности — на ее металлическом основании была коррозия и существенные дефекты, влияющие на безопасность, поэтому потребовалась замена сооружения.