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На здании мэрии Красноярска подсветили новую надпись и орден (видео)

В Красноярске завершились работы по установке на крыше администрации новой световой конструкции.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Конструкцию подключили к электричеству.

Надпись «Красноярск — город трудовой доблести» зажгли вечером 18 августа.

«Новая конструкция символизирует гордость жителей за подвиг красноярских тружеников в годы Великой Отечественной войны», — напомнили в мэрии.

Стоимость всех работ по демонтажу, изготовлению и установке нового символа Красноярска составила 4 млн 756 тысяч рублей.

Напомним, прежнюю надпись «Красноярск орденоносный» демонтировали в середине лета в целях безопасности — на ее металлическом основании была коррозия и существенные дефекты, влияющие на безопасность, поэтому потребовалась замена сооружения.

ЖКХ