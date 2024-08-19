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Новая рабочая неделя в Новосибирске начнется с затяжных дождей

По данным метеосервиса Gismeteo, самым дождливым днем станет среда, 21 августа.

Сейчас в Олбани: +20° 2 м/с 94% 747 мм рт. ст. +19°
Источник: Reuters

В Новосибирске с понедельника, 19 августа, начнется дождливая неделя, однако температура воздуха останется на уровне 22−24 градусов выше нуля в дневное время. Ночью термометр будет показывать от +13 до +16 градусов.

По данным метеосервиса Gismeteo, самым дождливым днем станет среда, 21 августа.

Также в понедельник православные отметят Преображение Господне, один из 12 важнейших праздников Русской православной церкви, известный в народе как Яблочный Спас. В этот день принято освящать яблоки в храмах.