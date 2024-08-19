Новая рабочая неделя в Новосибирске начнется с затяжных дождей

В Новосибирске с понедельника, 19 августа, начнется дождливая неделя, однако температура воздуха останется на уровне 22−24 градусов выше нуля в дневное время. Ночью термометр будет показывать от +13 до +16 градусов.
По данным метеосервиса Gismeteo, самым дождливым днем станет среда, 21 августа.
Также в понедельник православные отметят Преображение Господне, один из 12 важнейших праздников Русской православной церкви, известный в народе как Яблочный Спас. В этот день принято освящать яблоки в храмах.