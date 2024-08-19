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СК предупреждает новосибирцев о мошенниках, выдающих себя за полицейских

Как сообщили в СК, мошенники применяют специальные программы, которые позволяют подменять номер, чтобы он выглядел как официальный.

Источник: Nick Fancher/CC0

Следственный комитет России по Новосибирской области предупреждает жителей о мошенниках, которые звонят под видом полицейских и следователей. Злоумышленники используют схему, в которой пытаются убедить жертв перевести деньги на указанный ими счет. При этом номер телефона, который отображается на экране мобильного устройства, является поддельным.

Как сообщили в СК, мошенники применяют специальные программы, которые позволяют подменять номер, чтобы он выглядел как официальный.

Следователи настоятельно призывают новосибирцев быть внимательными: если вы получили подозрительный звонок, не следует переводить деньги. В таких случаях рекомендуется немедленно обращаться в правоохранительные органы.

СК