СК предупреждает новосибирцев о мошенниках, выдающих себя за полицейских

Следственный комитет России по Новосибирской области предупреждает жителей о мошенниках, которые звонят под видом полицейских и следователей. Злоумышленники используют схему, в которой пытаются убедить жертв перевести деньги на указанный ими счет. При этом номер телефона, который отображается на экране мобильного устройства, является поддельным.