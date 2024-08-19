Новое штормовое предупреждение объявлено в Приморье — что надвигается

Приморье вновь под угрозой непогоды. Метеорологами было объявлено новое штормовое предупреждение, сообщает ИА PrimaMedia.
В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение в связи с приближением тропического циклона JONGDARI. В период с 22 по утро 23 августа на большей территории региона ожидаются сильные дожди, местами — очень сильные ливни, грозы, а на южном побережье усилится ветер.
Прогнозируемые осадки на фоне уже высокой водности и переувлажнения рек могут привести к формированию паводков с подъемом уровня воды на 1−3,5 метра. В зоне риска подтопления находятся Октябрьский, Уссурийский, Ханкайский, Михайловский, Спасский, Чугуевский, Анучинский, Кировский, Лесозаводский, Дальнереченский и Красноармейский районы.
Ранее в Приморье уже было объявлено штормовое предупреждение из-за активного атмосферного фронта, который принес ливни и грозы 19 и 20 августа. Ожидается, что локальные подъемы уровня воды в реках достигнут 0,3−1,0 метра, что также может вызвать подтопления низинных территорий.