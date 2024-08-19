Новое штормовое предупреждение объявлено в Приморье — что надвигается

Ранее в Приморье уже было объявлено штормовое предупреждение из-за активного атмосферного фронта, который принес ливни и грозы 19 и 20 августа. Ожидается, что локальные подъемы уровня воды в реках достигнут 0,3−1,0 метра, что также может вызвать подтопления низинных территорий.