Юрий Станкевич: Газовая отрасль нуждается в переменах

«Считаю, что вопрос либерализации экспорта газа (сейчас трубопроводный газ может экспортировать только “Газпром”, а СПГ — компании с госучастием) требует глубокой и проработанной дискуссии. Одновременно с этим отмечу, что у участников отрасли, не обладающих правом на экспорт сейчас, существуют источники для монетизации газа — это, прежде всего, проекты по переработке и производству продукции газохимии и газопереработки», — сказал Станкевич.