Юрий Станкевич: Газовая отрасль нуждается в переменах

Сокращение прибыли от экспорта газа в Европу и рост налоговой нагрузки привел к тому, что уже c 2023 года прибыль «Газпрома» — компании, ответственной за решение социальных задач (газификации), ушла в отрицательную зону. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал заместитель председателя Комитета по энергетике Государственной Думы Юрий Станкевич.
По его словам, у «Газпрома» и так называемых независимых производителей газа сохраняются перспективные направления для роста. Это, в первую очередь, производство сжиженного природного газа (СПГ) и газомоторного топлива, а также продукции газохимии, к примеру, удобрений. Также хороший потенциал есть у новых экспортных проектов «Газпрома».
По мнению Станкевича, один из перспективных вопросов для обсуждения — завершение разделения естественно-монопольных видов деятельности (газопроводы — прим. «РГ») от конкурентных (экспорт — прим. «РГ») в системе «Газпрома» и постепенный переход от регулирования оптовых цен на газ к регулированию тарифов на транспортировку газа по магистральным газопроводам.
Конкуренция — двигатель прогресса, считает он. Сегодня у отрасли достаточно инструментов, чтобы обеспечить баланс интересов всех ключевых участников — «Газпрома», в том числе в качестве оператора магистральных газопроводов, независимых производителей, населения и промышленности.
«Считаю, что вопрос либерализации экспорта газа (сейчас трубопроводный газ может экспортировать только “Газпром”, а СПГ — компании с госучастием) требует глубокой и проработанной дискуссии. Одновременно с этим отмечу, что у участников отрасли, не обладающих правом на экспорт сейчас, существуют источники для монетизации газа — это, прежде всего, проекты по переработке и производству продукции газохимии и газопереработки», — сказал Станкевич.
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