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Новую дорожную технику приобрели в Хабаровске

Три трактора пополнили автопарк города.
Источник: Мэрия Хабаровска

В минувшие выходные в Хабаровск поступили три комбинированные дорожные машины с дополнительным оборудованием. Техника зарегистрирована и после получения номеров будет работать на улицах краевой столицы. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Трактора оснащены задними щетками, передними отвалами, погрузочными ковшами, фрезами, планировщиками и погрузчиками. Машины подходят для уборки парков, скверов, прибордюрных зон, а также для очистки дорог от грязи и снега и проведения ямочного ремонта. Полная стоимость техники с оборудованием составляет около 10 миллионов рублей.

«Автопарк давно не обновлялся. Перед покупкой мы совместно с экспертами муниципальных предприятий провели анализ рынка. Это не единственное приобретение: администрация города также решила выделить 150 миллионов рублей для дальнейшего расширения автопарка», — рассказал заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства Александр Лютов.