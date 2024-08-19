Новую дорожную технику приобрели в Хабаровске

Трактора оснащены задними щетками, передними отвалами, погрузочными ковшами, фрезами, планировщиками и погрузчиками. Машины подходят для уборки парков, скверов, прибордюрных зон, а также для очистки дорог от грязи и снега и проведения ямочного ремонта. Полная стоимость техники с оборудованием составляет около 10 миллионов рублей.