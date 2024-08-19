Житель ЕАО женился в 98 лет

«Говорят, что любовь не знает, что такое возраст, и пара из города Биробиджана тому доказательство! Несмотря на свой возраст, Михаил Федорович и Галина Ивановна решили узаконить свои отношения. Желаем вам семейного уюта, душевной гармонии, спокойствия», — написано в telegram-канале ведомства.