Житель ЕАО женился в 98 лет

В Биробиджане зарегистрировали брак 98-летнего жениха и 75-летней невесты.
Рекордная по возрасту молодоженов свадьба состоялась 16 августа при большом скоплении гостей, сообщили в департаменте ЗАГС правительства Еврейской автономной области.
«Говорят, что любовь не знает, что такое возраст, и пара из города Биробиджана тому доказательство! Несмотря на свой возраст, Михаил Федорович и Галина Ивановна решили узаконить свои отношения. Желаем вам семейного уюта, душевной гармонии, спокойствия», — написано в telegram-канале ведомства.
Свидетельство о браке супругам вручили в торжественной обстановке в межрайонном отделе ЗАГС.