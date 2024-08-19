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Житель ЕАО женился в 98 лет

Источник: Российская газета

В Биробиджане зарегистрировали брак 98-летнего жениха и 75-летней невесты.

Рекордная по возрасту молодоженов свадьба состоялась 16 августа при большом скоплении гостей, сообщили в департаменте ЗАГС правительства Еврейской автономной области.

«Говорят, что любовь не знает, что такое возраст, и пара из города Биробиджана тому доказательство! Несмотря на свой возраст, Михаил Федорович и Галина Ивановна решили узаконить свои отношения. Желаем вам семейного уюта, душевной гармонии, спокойствия», — написано в telegram-канале ведомства.

Свидетельство о браке супругам вручили в торжественной обстановке в межрайонном отделе ЗАГС.