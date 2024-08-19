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В Челябинской области запрещено собирать маленькие лисички и грузди

О региональных особенностях сбора грибов напомнили российские юристы.

По российскому законодательству за незаконный сбор грибов, внесенный в Красную книгу, грозят очень серьезные штрафы, а в некоторых случаях даже и лишение свободы. Однако в отдельных регионах федеральные законы дополняются местными правилами.

Так в Челябинской области, например, есть запрет на сбор такого популярного гриба, как лисички. Правда, нельзя собирать не все лисички, а только определенного размера. Есть и подобные ограничения и относительно груздей. «В Челябинской области запрещено собирать лисички с диаметром шляпки менее 1,5 сантиметров, а грузди — менее 2,5 сантиметров», — цитирует РИА «Новости» комментарий известного российского юриста Ильи Русяева.