В Челябинской области запрещено собирать маленькие лисички и грузди

Так в Челябинской области, например, есть запрет на сбор такого популярного гриба, как лисички. Правда, нельзя собирать не все лисички, а только определенного размера. Есть и подобные ограничения и относительно груздей. «В Челябинской области запрещено собирать лисички с диаметром шляпки менее 1,5 сантиметров, а грузди — менее 2,5 сантиметров», — цитирует РИА «Новости» комментарий известного российского юриста Ильи Русяева.