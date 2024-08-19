Из-за коммунальной аварии часть Владивостока осталась без электричества

Часть Владивостока лишилась электроэнергии из-за аварий на сетях, сообщает ИА PrimaMedia. Подробности озвучили в пресс-службе МУПВ «ВПЭС»,
По имеющимся данным, в результате аварийного отключения без электричества осталась часть жилых домов и социально-значимых объектов по улицам:
Беляева, Волкова, Добровольского, Космонавтов, Пацаева, Сахалинская.
Специалисты уточнили, что ориентировочное время устранения 14.18.
Также в предприятии напомнили, что среднее время устранения внерегламентных отключений в сетях МУПВ «ВПЭС» составляет от двух до четырех часов. Это время включения последних потребителей. Однако каждая авария имеет свои особенности и время её устранения может быть значительно больше или меньше средних значений.
Ранее по Приморью прокатилась серия отключений электроэнергии — без света остался весь край. На устранение аварии ушел не один день, а некоторые жители дальневосточной столицы до сих пор страдают от последствий коммунальной аварии.