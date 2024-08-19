Из-за коммунальной аварии часть Владивостока осталась без электричества

Также в предприятии напомнили, что среднее время устранения внерегламентных отключений в сетях МУПВ «ВПЭС» составляет от двух до четырех часов. Это время включения последних потребителей. Однако каждая авария имеет свои особенности и время её устранения может быть значительно больше или меньше средних значений.