В Приморье впервые попали на видео детеныши редкого водяного оленя

Водяной олень впервые был замечен в России в 2019 году в нацпарке «Земля леопарда» в Хасанском округе Приморья. Обнаружение ранее не встречавшихся в РФ копытных стало первым подобным событием в XXI веке. Ранее этих животных фиксировали на границе КНДР и КНР. Вероятной причиной расселения этих копытных на север ученые считают климатические изменения, снижение объема снежного покрова зимой либо рост численности. Водяной олень занесен в Красную книгу Приморского края. Современная популяция в регионе насчитывает около 300 особей.