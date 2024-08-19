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В Приморье впервые попали на видео детеныши редкого водяного оленя

В Приморье впервые в России попали на видео детеныши редкого водяного оленя.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 19 авг — РИА Новости. Детеныши нового для России редкого водяного оленя, которого впервые зафиксировали в Приморье в 2019 году, первый раз в истории наблюдений попали на видео на территории РФ, сообщает нацпарк «Земля леопарда».

«Выводок самого редкого и маленького оленя нацпарка “Земля леопарда” — водяного оленя — впервые запечатлён на видео: уникальные кадры с “позирующими” оленятами получены туристами. Это первые зарегистрированные рождённые в РФ детёныши водяного оленя, попавшие на видео, и первый в истории наблюдений случай видеофиксации выводка этого животного на территории страны», — говорится в сообщении.

По данным ученых, этим детёнышам — от 1,5 до 3 месяцев, из чего следует, что рождены они в России. Животные попали на видео на экологическом маршруте на участке национального парка у полуострова Гамова.

В нацпарке отмечают, что поведение этих оленей нетипично: обычно детёныши держатся рядом с матерью, а не друг с другом.

Ученые добавляют, что вид постепенно осваивается и становится местным и типичным для южного Приморья.

Водяной олень впервые был замечен в России в 2019 году в нацпарке «Земля леопарда» в Хасанском округе Приморья. Обнаружение ранее не встречавшихся в РФ копытных стало первым подобным событием в XXI веке. Ранее этих животных фиксировали на границе КНДР и КНР. Вероятной причиной расселения этих копытных на север ученые считают климатические изменения, снижение объема снежного покрова зимой либо рост численности. Водяной олень занесен в Красную книгу Приморского края. Современная популяция в регионе насчитывает около 300 особей.

флора и фауна