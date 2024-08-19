40% красноярцев хотели бы выучить английский язык

Немецкий или японский языки выбрали бы для изучения по 8% опрошенных. По 5% респондентов мечтают говорить на итальянском или французском, 3% — на испанском, 2% — на арабском. Еще 4% назвали другие языки — корейский, турецкий, португальский, чешский, санскрит и прочие.