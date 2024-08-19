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40% красноярцев хотели бы выучить английский язык

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 4 из 10 красноярцев хотели бы выучить английский язык — таковы данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Источник: НИА Красноярск

На втором месте по популярности — китайский (14%). Причем интерес к китайскому языку растет с увеличением уровня доходов опрошенных: выучить его мечтает каждый пятый красноярец с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц.

Немецкий или японский языки выбрали бы для изучения по 8% опрошенных. По 5% респондентов мечтают говорить на итальянском или французском, 3% — на испанском, 2% — на арабском. Еще 4% назвали другие языки — корейский, турецкий, португальский, чешский, санскрит и прочие.

10% горожан категорически не хотят изучать иностранные языки, так как не ездят за границу.

образование