«Альтернативы для жителей улицы Новой нет»: по поручению Демешина провалы на проблемной трассе устранили

Практика объезда территории региона в выходные, которую ввел врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин, уже приносит свои плоды. 15 июня во время осмотра главой региона Хабаровского района к нему обратился местный житель Вадим Чернов, который пожаловался на состояние автодороги, ведущей от федеральной трассы «Восток» к поселку имени Горького (улица Новая). Масштабная реконструкция дороги еще предстоит, а сегодня администрация района привела ее в работоспособное состояние. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Жалобы насчет ям и провалов на улице Новой поступали в органы власти давно. Таких обращений было больше сотни. Автомобильная дорога протяженностью 2,2 километра соединяет микрорайон имени Горького Хабаровска с Мирненским и Тополевским сельскими поселениями Хабаровского района. В прошлом году за счет средств, выделенных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», удалось отремонтировать участок улицы протяженностью 400 метров. Несмотря на это дорожное покрытие очень быстро пришло в негодное состояние из-за большегрузов, которые активно пользуются этой дорогой.
Осматривая участок, Дмитрий Демешин поговорил по телефону с одним из заявителей — Вадимом Черновым. Неравнодушный житель сообщил, что из-за разбитой дороги дети не могут вовремя добраться до школ, а их родители — до рабочих мест. Колоссальные трудности испытывают водители общественного транспорта.
«Мы выйдем на реконструкцию этой дороги, сейчас обсчитаем и летом постараемся ее сделать. Спасибо вам за активную жизненную позицию, будем поддерживать ее делами во благо нашего региона», — пообещал тогда врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин.
По поручению главы региона районная администрация провела необходимые конкурсные процедуры и заключила контракт на выполнение работ с ООО «СтройПроектСиндикат». Подрядчик должен был ликвидировать поврежденные участки на площади более 1,8 тысячи квадратных метров. Всего таких участков выявили пять.
На сегодняшний день ремонтные работы завершены. Они полностью профинансированы из бюджета Хабаровского района. В соответствии с условиями контракта подрядная организация уложила на проблемных участках метровое основание из скального грунта, отсыпала подстилающий слой из песчано-щебеночной смеси и закрыла все это двухслойным асфальтобетонным покрытием в 12 сантиметров.
«Врио губернатора сказал в беседе со мной правильную фразу: дорога будет реконструирована. Сейчас пока заделаны участки, где были провалы, но я думаю, что в следующем году они образуются на тех же самых местах. Поэтому реконструкция действительно необходима. Хорошая, основательная, с проектом, учитывая грузоподъемность автомобилей, которые передвигаются по этой дороге, с тротуарами. Для жителей улицы Новой альтернативных трасс для движения в город и из города, к сожалению, нет», — объяснил председатель ТСН «Солнечная поляна» Вадим Чернов.
Он отметил, что всегда с доверием относится к действующей власти, однако власть должна демонстрировать свою работу не словами, а конкретными действиями.
«Я очень надеюсь, что врио губернатора поменяет ситуацию к лучшему, что разработают вдумчивую программу, все просчитают, а такими вещами будут заниматься только настоящие специалисты», — добавил Вадим Чернов.