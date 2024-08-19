«Альтернативы для жителей улицы Новой нет»: по поручению Демешина провалы на проблемной трассе устранили

«Врио губернатора сказал в беседе со мной правильную фразу: дорога будет реконструирована. Сейчас пока заделаны участки, где были провалы, но я думаю, что в следующем году они образуются на тех же самых местах. Поэтому реконструкция действительно необходима. Хорошая, основательная, с проектом, учитывая грузоподъемность автомобилей, которые передвигаются по этой дороге, с тротуарами. Для жителей улицы Новой альтернативных трасс для движения в город и из города, к сожалению, нет», — объяснил председатель ТСН «Солнечная поляна» Вадим Чернов.