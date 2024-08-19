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Нежаркую погоду обещают синоптики красноярцам на предпоследней неделе лета

с дождями и утренними туманами.
Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Reuters

На неделе с 19 по 25 августа в Красноярске будет умеренно тепло и преимущественно облачно, временами — с дождями и утренними туманами.

В понедельник и во вторник синоптики обещают +22, +25 °C. Гидрометцентр и Среднесибирское УГМС не прогнозируют осадков, другие специалисты не исключают слабый дождь во второй рабочий день.

Среда выдастся солнечной и более теплой — до +27 °C.

В четверг синоптики снова прогнозируют облачность, небольшой дождь и лишь +20, +22 °C.

В пятницу обойдется без осадков, температура воздуха составит +24 °C.

А на выходных метеорологи предварительно ожидают ясную погоду и от +26 до +28 °C.

Несмотря на то, что дни все еще остаются теплыми, по ночам будет прохладно — от +12 до +14 °C.

Ветер на неделе ожидается преимущественно юго-западный 7−12 м/с, атмосферное давление — в пределах нормы.