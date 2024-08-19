Кубок президента Казахстана не покорился хабаровскому «Амуру»

В Астане закончился турнир на Кубок президента Республики Казахстан. За трофей боролись четыре команды: хабаровский «Амур», тольяттинская «Лада», астанинский «Барыс» и сборная Казахстана. Дальневосточная команда потерпела поражение во всех матчах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Главный тренер хабаровской команды Андрей Мартемьянов продолжает подбирать рабочие звенья и рисунок игры на предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги, однако пока есть трудности. Накануне в матче за третье место «Амур» встретился с «Барысом», которому в итоге проиграл в овертайме со счетом 3:2. Сам же кубок взяли игроки «Лады».
— Летний лед очень «тяжелый», не все передачи получаются. Но это предсезонка, ничего страшного нет. Но мы видим в какую сторону нам двигаться и над чем работать, — прокомментировал после игры защитник «Амура» Ефим Гуркин.
Теперь хабаровчанам предстоит выезд на Урал, где они будут бороться за Кубок губернатора Челябинской области. Турнир начнется 27 августа. В состязании примут участие три команды из КХЛ и одна — из ВХЛ. Континентальная хоккейная лига будет представлена хабаровским «Амуром», челябинским «Трактором» и тольяттинской «Ладой». От ВХЛ будет играть «Югра» из Ханты-Мансийска.