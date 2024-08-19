Кубок президента Казахстана не покорился хабаровскому «Амуру»

Теперь хабаровчанам предстоит выезд на Урал, где они будут бороться за Кубок губернатора Челябинской области. Турнир начнется 27 августа. В состязании примут участие три команды из КХЛ и одна — из ВХЛ. Континентальная хоккейная лига будет представлена хабаровским «Амуром», челябинским «Трактором» и тольяттинской «Ладой». От ВХЛ будет играть «Югра» из Ханты-Мансийска.