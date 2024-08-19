Синоптики ожидают неспокойную погоду в Челябинской области

Днем 19 августа будет облачно с прояснениями, прошумят кратковременные дожди, местами — сильные, в отдельных районах — грозы, град. Ветер западный, северо-западный, его скорость 4−9 м/с, локально порывы до 14 м/с. Столбики термометров покажут плюс 17−22 градуса.
Непосредственно в Челябинске сегодня небольшой дожди, возможна гроза, плюс 19−21.
В 6.30 утра в центре города плюс 14, влажность 87%, ветер западный 2 м/с, атмосферное давление 734 мм ртутного столба при норме 739 мм.
«Над Уралом по-прежнему будут клубиться облачные поля циклонов, так что задержится ненастная погода, и время от времени пройдут дожди. Облака помешают солнцу как следует прогревать воздух, и днем здесь 17−22», — говорится в обзоре погоды на предстоящую неделю Центра «Фобос».
Что касается ночной температуры воздуха, то она составит плюс 11−13 градусов. Вероятность кратковременных и небольших дождей проставлена на все дни — от 65 до 91%.