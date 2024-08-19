Синоптики ожидают неспокойную погоду в Челябинской области

«Над Уралом по-прежнему будут клубиться облачные поля циклонов, так что задержится ненастная погода, и время от времени пройдут дожди. Облака помешают солнцу как следует прогревать воздух, и днем здесь 17−22», — говорится в обзоре погоды на предстоящую неделю Центра «Фобос».