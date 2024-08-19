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Красноярцы собирают яблоки в Татышев-парке

На многих яблонях уже почти не осталось плодов.

Источник: Татышев-парк

Жители Красноярска собирают яблоки в Татышев-парке. Об этом сообщают СМИ.

По словам журналистов, красноярцы оборвали почти все плоды на яблонях. Кто-то специально приезжал для сбора урожая, некоторые собирали яблоки, случайно их увидев.

Многие деревья уже почти пустые.

В Татышев-парке приводили рекомендации по сбору яблок. Так, нужно придерживать ветви и не ломать их, собирать только те яблоки, до которых можно дотянуться, не оставлять за собой мусор. Также в парке просят не залазить на яблони.

Ранее сообщалось о том, что с 19 августа закрывают пляж на острове Татышев.