«Угрожают и требуют деньги»: очередной пляж в Приморье оказался во власти «веревочников»

Лето в Приморье крайне привлекательно для туристов благодаря морскому воздуху, освежающей воде и, конечно, обилию песчаных пляжей. К сожалению, этим активно пользуются и так называемые «веревочники», которые в разгар купального сезона стремятся подзаработать на отдыхающих. Так, жители региона заметили очередной незаконный «пункт пропуска», который берет деньги за проезд к одному из популярных мест для семейного отдыха — пляжу Волчанец в Партизанском городском округе, сообщает ИА PrimaMedia.
Информация о том, что на пляже в поселке Волчанец установили пункт для сбора денег за въезд машин, появилась в соцсетях и взбудоражила местных жителей. Особенно их поразили расценки, по которым людей пускают отдохнуть здесь: 300 рублей берут с отдыхающего, 400 — если с палаткой. При этом, по сообщениям очевидцев, вывески о том, что пляж является частной территорией, нет.
«Никаких предупреждающих знаков о том, что необходимо платить, здесь нет. Неизвестные приходят к вечеру и говорят о том, что этот пляж — частная территория. В случае отказа платить они угрожают и кидают мусор», — говорится в ТГ-канале «Приморье | Онлайн» (18+).
Напомним, что после трагедии с 15-летним подростком, который утонул на пляже «Юбилейный», во Владивостоке арендаторы приняли решение ограничить доступ к пирсам. Сейчас входы сюда перекрыты сигнальными лентами и ограждающими щитами.