«Угрожают и требуют деньги»: очередной пляж в Приморье оказался во власти «веревочников»

Информация о том, что на пляже в поселке Волчанец установили пункт для сбора денег за въезд машин, появилась в соцсетях и взбудоражила местных жителей. Особенно их поразили расценки, по которым людей пускают отдохнуть здесь: 300 рублей берут с отдыхающего, 400 — если с палаткой. При этом, по сообщениям очевидцев, вывески о том, что пляж является частной территорией, нет.