В Приморье оставили в силе приговор американцу Блэку

В июне Первомайский районный суд Владивостока приговорил Блэка к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима, признав его виновным угрозе убийством его девушке, с которой он жил во Владивостоке, и краже у нее 10 тысяч рублей. До этого защита просила оправдать его по всем обвинениям. Сам Блэк поддержал позицию защиты и отказался выступать с последним словом. Прокурор просил назначить фигуранту четыре года восемь месяцев колонии-поселения.