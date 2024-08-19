Томат весом более 2,7 кг стал победителем конкурса «Минусинский помидор»

Чемпионом стал томат сорта «Гигант Фарина» весом 2735 г. Его на своем участке без применения искусственных стимуляторов роста вырастил пенсионер Александр Терехов. Такой результат стал рекордом за 20 лет проведения конкурса и праздника «Минусинский помидор».
Гигантский томат тяжелее на 465 г рекордсмена 2021 года, который весил 2270 г и Международным агентством регистрации рекордов «Интеррекорд» был признан самым крупным в России.
По сложившейся традиции победителю конкурса на самый крупный томат вручили ключи от автомобиля «Нива» с прицепом.
Гости Дня Минусинского помидора стали не только свидетелями новой победы, но и посетили большой концерт с участием лучших артистов и коллективов Красноярского края, развлекательные интерактивные площадки с выставками и выступлениями чтецов и большой торговый проспект, где можно было приобрести плоды и семена разных сортов знаменитых минусинских помидоров, цветы, фрукты, декоративные изделия мастеров-ремесленников, домашние разносолы и фермерские деликатесы.