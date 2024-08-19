Томат весом более 2,7 кг стал победителем конкурса «Минусинский помидор»

Гости Дня Минусинского помидора стали не только свидетелями новой победы, но и посетили большой концерт с участием лучших артистов и коллективов Красноярского края, развлекательные интерактивные площадки с выставками и выступлениями чтецов и большой торговый проспект, где можно было приобрести плоды и семена разных сортов знаменитых минусинских помидоров, цветы, фрукты, декоративные изделия мастеров-ремесленников, домашние разносолы и фермерские деликатесы.