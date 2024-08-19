Челябинская область вошла в десятку регионов по заболевшим СOVID-19

Последний замер сделали в период с 5 по 11 августа. Челябинская область вошла в число 12 российских регионов, в которых показатель по росту заболеваемости выше среднего по стране. В названный период на Южном Урале было выявлено 179 случаев заражений СOVID-19. Это десятое место по России, чаще чем в Челябинской области заболеваемость фиксируется в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарской крае, Самарской, Нижегородской областях, Удмуртии, Ростовской, Свердловской и Саратовской областях.