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Челябинская область вошла в десятку регионов по заболевшим СOVID-19

Первая декада августа отметилась тем, что в 59 российских регионах выросло число заболевших коронавирусной инфекцией.

Последний замер сделали в период с 5 по 11 августа. Челябинская область вошла в число 12 российских регионов, в которых показатель по росту заболеваемости выше среднего по стране. В названный период на Южном Урале было выявлено 179 случаев заражений СOVID-19. Это десятое место по России, чаще чем в Челябинской области заболеваемость фиксируется в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарской крае, Самарской, Нижегородской областях, Удмуртии, Ростовской, Свердловской и Саратовской областях.

В целом по стране с 5 по 11 августа от коронавирусной инфекции умерли 14 человек. Среди регионов, в которых фиксировались летальные исходы, к сожалению, находится и Челябинская область.

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