Почти 80 процентов россиян хотят узнать о работе своего сердца

«Инсульты и инфаркты перестают быть болезнью пожилых, и все чаще с ними сталкиваются люди в возрасте от 35 до 54 лет. Это связано и с нездоровым образом жизни, вредными привычками, но главное — низким уровнем ранней диагностики факторов риска заболеваний сердца и сосудов. Такое отношение к здоровью нужно менять в сторону первичной профилактики и раннего выявления факторов риска и основного из них — повышенного уровня холестерина в крови, повышающего риск развития ишемической болезни сердца, инфарктов и инсультов», — пояснил заведующий терапевтическим отделением, кардиолог, липидолог клиники «Будь Здоров» Иван Курков.