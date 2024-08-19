Почти 80 процентов россиян хотят узнать о работе своего сердца

67% россиян сталкивались с гипертонией — у себя или у родственников. Об этом говорится в исследовании, которое провели Финансовый университет при правительстве РФ, компания «Ингосстрах» и сеть клиник «Будь здоров». Опрашивались жители 37 крупных российских городов.
«Рекордсменами» по этому показателю стали Волгоград (87%), Томск (84%), Ульяновск и Кемерово (81%), Хабаровск (80%). Самый низкий уровень зафиксирован в Москве (54%).
Гораздо реже респондентов и их близких беспокоит аритмия (24%), сердечная недостаточность (24%), ишемическая болезнь сердца (16%) или другие болезни сердца и сосудов (12%). При этом чем выше уровень дохода, тем реже люди сталкиваются с сердечными проблемами.
«Сегодня необходима более активная пропаганда здорового образа жизни, отказа от вредных привычек, занятий физкультурой и спортом, а также доступность качественного медицинского обслуживания», — говорит директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.
В опросе также отмечается, что случаи раннего инсульта в возрасте до 40 лет встречались у родных и знакомых 2% респондентов (для инфаркта этот показатель составил 1,4%). Чаще всего с инсультом в молодом возрасте сталкивались жители Махачкалы (5%), Краснодара (4%), Санкт-Петербурга (4%).
«Инсульты и инфаркты перестают быть болезнью пожилых, и все чаще с ними сталкиваются люди в возрасте от 35 до 54 лет. Это связано и с нездоровым образом жизни, вредными привычками, но главное — низким уровнем ранней диагностики факторов риска заболеваний сердца и сосудов. Такое отношение к здоровью нужно менять в сторону первичной профилактики и раннего выявления факторов риска и основного из них — повышенного уровня холестерина в крови, повышающего риск развития ишемической болезни сердца, инфарктов и инсультов», — пояснил заведующий терапевтическим отделением, кардиолог, липидолог клиники «Будь Здоров» Иван Курков.
Каждый пятый россиянин (23,8%) беспокоится о здоровье сердечно-сосудистой системы. Наибольшую тревогу высказывают жители Казани (39%), Перми (38%) и Махачкалы (37%). И, вполне предсказуемо, женщин чаще мужчин заботит здоровье сердца — 28% против 20%.
«Сердечно-сосудистые заболевания во всем мире ежегодно лидируют среди причин смертности. В России, по данным Росстата, ежегодно 38% от всех случаев смертности приходится на сердечно-сосудистые заболевания. Причины высокой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний — неправильно расставленные приоритеты: упор делается на лечение уже выявленной сердечно-сосудистой патологии, а не на раннее выявление факторов риска. Так, причина большинства сердечно-сосудистых заболеваний — повышенный уровень холестерина, в том числе холестерина липопротеина низкой плотности (ХС ЛНП). Но только 20% мужчин и 32% женщин в возрасте от 25 до 64 лет знают свой уровень холестерина», — отметил Иван Курков.
Почти половина респондентов (44,6%) проверяли состояние сердечно-сосудистой системы и работу сердца за последние 3 года. Самыми ответственными стали жители Набережных Челнов (91%), Казани (74%) и Томска (70%). Антирекорд зафиксирован в Астрахани (18%) и Махачкале (21%).
Однако, как показывает исследование, 78% респондентов готовы или хотели бы пройти диспансеризацию с контролем здоровья сердца. Чтобы поддержать здоровье сердца, 61% отказались полностью от курения или свели употребление табака до минимума и 56% — от алкоголя. 29% придерживаются режима питания, ведут активный образ жизни и занимаются спортом 17% и 13% соответственно, избегают стрессов 11%.
В то же время 53% регулярно проходят диспансеризацию и медосмотры, а 16% не делают ничего — они удовлетворены состоянием своего здоровья.
«Приоритетная задача медицины сегодня — предотвратить сердечно-сосудистые катастрофы, а не лечить их последствия. Изменить ситуацию можно только при комплексном подходе: выявление факторов сердечно-сосудистого риска, в том числе атеросклероза. Необходимо усилить контроль уровня холестерина, особенно при первичных обращениях пациента к врачу и в рамках диспансерного наблюдения, вводить усиленный скрининг для выявления наследственных форм гиперхолестеринемии — патологии, связанной с повышением уровня холестерина в крови. В раннем выявлении факторов риска помогут современные программы экспресс-диагностики, кардио-чекапы, анализ крови на липидный профиль. На основе этих данных и оценки семейного анамнеза врач сможет подобрать адекватную терапию», — резюмировал Иван Курков.