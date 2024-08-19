В Госдуме предлагают наращивать мощности нефтепереработки

По его мнению, для стабилизации ситуации на топливном рынке есть разные инструменты, один из них — это увеличение объемов производства для сдерживания цены. Но это требует строительства и ввода в эксплуатацию новых промышленных мощностей. Государство определяет инвестиционный потенциал таких проектов — не важно идет ли речь о снижении общей налоговой нагрузки или введения дополнительных инвестиционных стимулов. К примеру, в 2020 году введен механизм инвестиционной надбавки к обратному акцизу на нефтяное сырье — «Кинв», который получают нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), заключившие Соглашение с Минэнерго России о модернизации и строительстве новых мощностей по производству топлива. Однако в настоящее время применение данного механизма для новых проектов невозможно, поскольку срок заключения Соглашений ограничен 1 октября 2021 года.