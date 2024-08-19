В Госдуме предлагают наращивать мощности нефтепереработки

Ручное регулирование экспорта (запрет на экспорт бензина из России возобновлен с 1 августа до конца года) — только «один из» и не самый эффективный инструмент, поэтому его наличие само по себе не определяет баланс рынка, считает Заместитель председателя Комитета по энергетике Государственно Думы Юрий Станкевич. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».
По его мнению, для стабилизации ситуации на топливном рынке есть разные инструменты, один из них — это увеличение объемов производства для сдерживания цены. Но это требует строительства и ввода в эксплуатацию новых промышленных мощностей. Государство определяет инвестиционный потенциал таких проектов — не важно идет ли речь о снижении общей налоговой нагрузки или введения дополнительных инвестиционных стимулов. К примеру, в 2020 году введен механизм инвестиционной надбавки к обратному акцизу на нефтяное сырье — «Кинв», который получают нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), заключившие Соглашение с Минэнерго России о модернизации и строительстве новых мощностей по производству топлива. Однако в настоящее время применение данного механизма для новых проектов невозможно, поскольку срок заключения Соглашений ограничен 1 октября 2021 года.
По словам Станкевича, в действующей макроэкономической ситуации новые проекты по нефтепереработке экономически неэффективны в связи с ростом объема необходимых инвестиций в их реализацию.
«В связи с этим полагаю необходимым Правительству проработать вопрос обеспечения возможности для заключения такого Соглашений по новым инвестиционным проектам», — сказал Станкевич.
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