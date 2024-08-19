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«Авария не связана с терактом»: Минэнерго — о блэкауте в Приморье

Специалисты объявили о полном устранении всех отключений электричества.

Источник: PrimaMedia.ru

Полностью устранены все отключения электричества в Приморском крае, вызванные аварией на распределительном устройстве, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого правительства. Об этом заявили в Минэнерго.

По словам и.о.министра энергетики и газоснабжения региона Елены Шиш, в настоящее время энергоснабжение края осуществляется по нормальной схеме, отключений потребителей со стороны ДРСК нет.

«Есть локальные отключения. Но они никак не связаны с пятничной аварией», — уточнила глава ведомства.

Говоря о причинах масштабного отключения, она сообщила, что их установит специальная комиссия и подготовит техническое заключение.

«Сейчас можно сказать, что авария не связана с терактом. В настоящее время ведутся ремонтные работы, которые не связаны с электроснабжением региона. Вчера демонтирован аварийный выключатель», — добавила исполняющая обязанности министра.

Елена Шиш отметила, что такая масштабная авария в Приморье произошла впервые, когда весь край остался без электроснабжения. Благодаря слаженным и оперативным действиям энергетиков потребители были подключены в максимально короткие сроки.

Напомним, полный блэкаут произошел в Приморье в пятницу, 16 августа. На устранение аварии ушел не один день. Чуть позже специалисты озвучили причины отключения электроэнергии в крае.

Ранее сообщалось, что часть Владивостока 19 августа вновь осталась без электричества. Список адресов опубликован здесь.

ЖКХ