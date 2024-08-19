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В Керчи заработает технопарк «Кванториум»

В керчинской школе № 26 им. героя Советского Союза Д. Т. Доева к 1 сентября откроется технопарк «Кванториум».

Здесь будут оборудованы кабинеты биологии, химии, физики, робототехники.

Всего в Крыму к концу 2024 года будет функционировать 5 детских технопарков «Кванториум» — в Евпатории, Симферополе, Керчи и Ялте.

Детские технопарки «Кванториум» — площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию и другие.

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Образование», сообщает ТГ-канал Республика Крым |Z| Официально.

образование