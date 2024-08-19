В Керчи заработает технопарк «Кванториум»

Здесь будут оборудованы кабинеты биологии, химии, физики, робототехники.
Всего в Крыму к концу 2024 года будет функционировать 5 детских технопарков «Кванториум» — в Евпатории, Симферополе, Керчи и Ялте.
Детские технопарки «Кванториум» — площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию и другие.
Проект реализуется в рамках нацпроекта «Образование», сообщает ТГ-канал Республика Крым |Z| Официально.