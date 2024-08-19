«СКА-Хабаровск» в игре с «КАМАЗом» потерпел третье разгромное поражение в сезоне

Шестой тур МЕЛБЕТ-Первой лиги определил в соперники ФК «СКА-Хабаровск» клуб «КАМАЗ», впервые в сезоне игравшего на родном стадионе в Набережных Челнах — на поле до старта первенства не успели перестелить газон. Этот матч хозяева выиграли со счётом 3:0, уже третье разгромное поражение для дальневосточных армейцев в истории турнира 2024/25 годов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Алексей Горелов открыл счёт на третьей минуте, сменивший Ислама Имамова в воротах красно-синих Алексей Кузнецов гостей не спас. Следом полузащитник автозаводцев на 26 минуте оформил дубль, а Иван Козлов отправил в раздевалку армейцев третий мяч. Все попытки хабаровчан как в первом так и во втором тайме вернуться в игру не удались — не хватало точности, скорости, удачливости, мастерства или чего-то ещё. — Эту игру мы сами проиграли, вышли — сразу подарок сопернику и всё пошло не так, как мы хотели, — сказал после матча главный тренер ФК «СКА-Хабаровск» Дмитрий Воецкий. — А дальше — на поле не нашлось лидера, кто мог бы повести за собой команду, допускали простейшие ошибки в простых эпизодах. КАМАЗ, в принципе, те три момента, что у него были в первом тайме, реализовал. А мы… Ощущение, что так, вышли в футбольчик поиграть. У нас, к сожалению, в одном матче мы показываем характер, на зубах, выжигаем и выгрызаем, а следующий — провальный. Нехорошая тенденция. В любом случае, надо разобраться, что происходит.