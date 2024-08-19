Названы самые дефицитные специальности в Омске в июле 2024 года

По словам аналитиков ресурса hh.ru, на одну вакансию в Омской области приходится в среднем, 3,2 резюме, что ниже нормы для рынка труда (4 — 7,9 резюме на вакансию).
Среди специальностей, где объем вакансий превышает число потенциальных кандидатов, оказались токари, дворники и повара (на одну вакансию для них приходится лишь 0,8 резюме), а также агенты по недвижимости (0,9).
Кроме того, в топ-20 специалистов, которых особенно сильно не хватает сейчас в Омске, вошли машинисты и агрономы (по 1,3 резюме на вакансию), маляры, автомеханики, слесари, геологи и сварщики (по 1,4), товароведы (1,5), главные врачи и заведующие отделением (1,6), продавцы, фармацевты-провизоры (по 1,7), электромонтажники (1,8), швеи, разнорабочие, монтажники и администраторы магазина (по 2,1).