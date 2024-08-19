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В Омске вновь «поломалось» авиасообщение с городом-курортом

О своего рода «поломке» утреннего авиасообщения между Омском и городом-курортом Сочи можно судить исходя из данных онлайн-табло Омского аэропорта по состоянию на 8:00 понедельника, 19 августа 2024 года.

Источник: Freepik

Так, первый вылет по указанному маршруту состоялся с опозданием на 2 часа 13 минут — в 6:43 вместо 4:30. Схожий по продолжительности перенос наблюдается и у следующего за ним рейса до Сочи, изначально намеченному на 5:25. По состоянию на 8:10 борт готовится к отправлению, обозначено на онлайн-табло омской воздушной гавани.

В каждом из случаев причина задержки не известна, однако есть вероятность, что она кроется в позднем прибытии самолетов под осуществление рейсов двух разных перевозчиков.

Отметим, подобные задержки в августе 2024 года фиксировались неоднократно.