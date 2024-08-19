В Омске вновь «поломалось» авиасообщение с городом-курортом

Так, первый вылет по указанному маршруту состоялся с опозданием на 2 часа 13 минут — в 6:43 вместо 4:30. Схожий по продолжительности перенос наблюдается и у следующего за ним рейса до Сочи, изначально намеченному на 5:25. По состоянию на 8:10 борт готовится к отправлению, обозначено на онлайн-табло омской воздушной гавани.