На Октябрьском мосту в Новосибирске вновь начались ремонтные работы

Жители Новосибирска обсуждают появление рабочих в оранжевых жилетах и спецтехники на Октябрьском мосту. Сообщается, что идёт ремонт одной из мостовых опор.
При этом, месяц назад правоохранители регулярно фиксировали — объект простаивает без изменений. Мэр города Максим Кудрявцев получал предостережение о нарушение сроков ремонта. Октябрьский мост был готов на 61%.
Подрядчиком на мосту выступала компания «СпецТрансСтрой». Власти Новосибирска расторгли с ними договор в августе 2024 года.
Почему в настоящее время на объекте ведутся работы — пока неизвестно.