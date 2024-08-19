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На Октябрьском мосту в Новосибирске вновь начались ремонтные работы

Новосибирцы заметили на мосту рабочих и технику, хотя ранее мэрия расторгла договор с подрядчиком.

Источник: Сиб.фм

Жители Новосибирска обсуждают появление рабочих в оранжевых жилетах и спецтехники на Октябрьском мосту. Сообщается, что идёт ремонт одной из мостовых опор.

При этом, месяц назад правоохранители регулярно фиксировали — объект простаивает без изменений. Мэр города Максим Кудрявцев получал предостережение о нарушение сроков ремонта. Октябрьский мост был готов на 61%.

Подрядчиком на мосту выступала компания «СпецТрансСтрой». Власти Новосибирска расторгли с ними договор в августе 2024 года.

Почему в настоящее время на объекте ведутся работы — пока неизвестно.