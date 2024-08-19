Новичок «Авангарда» Макеев должен сыграть за новую команду уже завтра

«Нам нужен был креативный, быстрый, техничный нападающий, опытный, который умеет распоряжаться шайбой, создавать и завершать моменты. Это те качества, которые есть у Леши. Надеемся, он нам поможет, — заявил Курьянов. — Нужно быстрее донести нашу систему, что мы хотим от него видеть. По движению и мастерству он находится в хорошей форме. Думаю, что в ближайшем матче он уже выйдет на лёд».