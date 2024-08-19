Новичок «Авангарда» Макеев должен сыграть за новую команду уже завтра

Завтра в Омске начинается Кубок Блинова. Уже в первом матче «Авангарда» против «Трактора» на лёд должен выйти новичок омской команды Алексей Макеев. Об этом пресс-службе клуба сообщил генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов, который в нескольких словах рассказал, почему был подписан контракт с опытным нападающим.
«Нам нужен был креативный, быстрый, техничный нападающий, опытный, который умеет распоряжаться шайбой, создавать и завершать моменты. Это те качества, которые есть у Леши. Надеемся, он нам поможет, — заявил Курьянов. — Нужно быстрее донести нашу систему, что мы хотим от него видеть. По движению и мастерству он находится в хорошей форме. Думаю, что в ближайшем матче он уже выйдет на лёд».
Сам Макеев отметил, что в составе «Авангарда» много знакомых ему хоккеистов, которые помогают на тренировках.