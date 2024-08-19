Хабаровчан предупреждают о повышении уровня воды реки Амур

Под контролем специалистов МЧС России находится гидрологическая обстановка в крае и на главной водной артерии — реке Амур, в частности. У гидропоста Хабаровск к 25—27 августа ожидается достижение отметки 500 сантиметров, что на полметра выше значения неблагоприятного явления. При данном уровне возможно подтопление дачных участков на островной территории краевой столицы. В связи с этим сотрудники МЧС России проводят информирование граждан, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.