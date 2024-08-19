Хабаровчан предупреждают о повышении уровня воды реки Амур

Под контролем специалистов МЧС России находится гидрологическая обстановка в крае и на главной водной артерии — реке Амур, в частности. У гидропоста Хабаровск к
На прошедших выходных специалисты ведомства посетили острова Большой Уссурийский, Кабельный, Дачный. Кроме того перед посадкой на теплоход был размещен мобильный комплекс информирования и оповещения населения. Главная задача этих мероприятий — довести до дачников информацию о прогнозируемых уровнях. Сотрудники МЧС России рекомендуют гражданам уже сейчас собирать и вывозить урожай, подготовить свои участки к приходу большой воды.
Также на выходных был проведен мониторинг складывающейся обстановки с использованием беспилотных летательных аппаратов. С высоты была оценена обстановка, выявлены места, где уже стала заходить вода на участки. Информационная работа с гражданами продолжается.