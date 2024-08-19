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Хабаровчан предупреждают о повышении уровня воды реки Амур

При уровне в 5 м возможно подтопление дачных участков на островной территории.

Источник: Mail.ru

Под контролем специалистов МЧС России находится гидрологическая обстановка в крае и на главной водной артерии — реке Амур, в частности. У гидропоста Хабаровск к 25—27 августа ожидается достижение отметки 500 сантиметров, что на полметра выше значения неблагоприятного явления. При данном уровне возможно подтопление дачных участков на островной территории краевой столицы. В связи с этим сотрудники МЧС России проводят информирование граждан, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На прошедших выходных специалисты ведомства посетили острова Большой Уссурийский, Кабельный, Дачный. Кроме того перед посадкой на теплоход был размещен мобильный комплекс информирования и оповещения населения. Главная задача этих мероприятий — довести до дачников информацию о прогнозируемых уровнях. Сотрудники МЧС России рекомендуют гражданам уже сейчас собирать и вывозить урожай, подготовить свои участки к приходу большой воды.

Также на выходных был проведен мониторинг складывающейся обстановки с использованием беспилотных летательных аппаратов. С высоты была оценена обстановка, выявлены места, где уже стала заходить вода на участки. Информационная работа с гражданами продолжается.