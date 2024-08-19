Дожди в Уфе на время прекратятся через неделю

В ближайшие семь дней в Уфе почти каждый день будут идти дожди. Осадки возьмут паузу лишь на следующей неделе, следует из прогноза Gismeteo.
На этой неделе сухо и солнечно в столице Башкирии будет во вторник и четверг. Во все остальные дни синоптики прогнозируют осадки. Воздух не прогреется выше +18, +20 градусов.
Со следующего понедельника, 26 августа, дожди идти перестанут. Сухая солнечная погода сохранится до конца рабочей недели. Но в пятницу, 30 сентября, вновь осадки. Жары больше не будет. Столбик термометра поднимется максимум до +22 градусов.
Напомним, в конце августа в Уфе состоится празднование 450-летия города. Из-за событий в Курской области масштабные торжества и участием звезд российской эстрады отменены, но праздник все же состоится.
Больше всего неприятностей дождливая погода в этом году принесла аграриям. Уже которую неделю они не могут вести сбор урожая.
В минувшие выходные в Кармаскалинском районе республике обильные осадки привели к падению электроопоры. В результате владельцам участков нескольких СНТ пришлось возвращаться в город: их садовые дома остались без света.