Ставший инвалидом омский работник РЖД спустя пять лет добился компенсации

В понедельник, 19 августа 2024 года, Западно-Сибирская транспортная прокуратура обнародовала итоги разбирательства «в интересах» бывшего железнодорожника, получившего производственную травму. Что примечательно: из официальной публикации можно сделать вывод, что между получением увечий и судебным вердиктом прошло порядка 5 лет.
«Установлено, что в феврале 2019 года при выполнении маневровых работ на железнодорожной станции Омск-Пассажирский Западно-Сибирской железной дороги допущено травмирование заявителя. В результате несчастного случая на производстве причинен тяжкий вред здоровью работника, с установлением инвалидности, а также моральный вред», — обозначено в сообщении надзорных органов.
Соответственно, основное требование к работодателю заключалось в финансовой компенсации морального вреда по следам нештатной ситуации. Сообщается, что суд встал на сторону пострадавшего, присудив ему 600 тысяч рублей. Позиция ОАО «РЖД» как в связи с озвученными требованиями, так и вердиктом не представлена.