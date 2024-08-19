Ставший инвалидом омский работник РЖД спустя пять лет добился компенсации

Соответственно, основное требование к работодателю заключалось в финансовой компенсации морального вреда по следам нештатной ситуации. Сообщается, что суд встал на сторону пострадавшего, присудив ему 600 тысяч рублей. Позиция ОАО «РЖД» как в связи с озвученными требованиями, так и вердиктом не представлена.