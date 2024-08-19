Стало известно, какие специалисты востребованы в Новосибирской области

Согласно данным онлайн-рекрутинговой платформы hh.ru, на рынке труда Новосибирской области наблюдается дефицит определённых профессий. За первые семь месяцев 2024 года количество вакансий в регионе увеличилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как в целом по России этот показатель составил 27%. При этом активность соискателей возросла лишь на 9%.
Это говорит о том, что спрос на работников превышает предложение. На одну вакансию в Новосибирской области приходится в среднем 3,2 резюме, что ниже нормы, которая колеблется в диапазоне от 4 до 7,9 резюме. В целом по стране этот показатель составляет 3,4 резюме на вакансию.
Особенно остро ощущается нехватка специалистов в области медицины и общественного питания. Например, для врачей на одну вакансию приходится всего 0,7 резюме, а для фармацевтов-провизоров — 0,8. Также наблюдается дефицит дворников, поваров, медицинских сестёр, слесарей, автомехаников, токарей, сварщиков, маляров, мерчандайзеров, прорабов, главных врачей, электромонтажников, администраторов магазинов, продавцов, агрономов, монтажников, швей и машинистов.