Стало известно, какие специалисты востребованы в Новосибирской области

Согласно данным онлайн-рекрутинговой платформы hh.ru, на рынке труда Новосибирской области наблюдается дефицит определённых профессий. За первые семь месяцев 2024 года количество вакансий в регионе увеличилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как в целом по России этот показатель составил 27%. При этом активность соискателей возросла лишь на 9%.