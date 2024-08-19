Олбани
+20°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске заработали магазины омички, разбившейся на самолёте в Приморье

Владелица магазинов Алёна Калагурова разбилась 6 августа, а несколькими днями позже появилось сообщение о закрытии на неопределённый срок нескольких магазинов.

Источник: Скриншот

В Омске вновь заработали магазины одежды Алёны Калагуровой, которая разбилась в авиакатастрофе на Дальнем Востоке. Об этом стало известно из официальной группы в одной из соцсетей.

Напомним, что владелица магазинов разбилась 6 августа, а несколькими днями позже появилось сообщение о закрытии на неопределённый срок нескольких магазинов.

С 17 августа магазины продолжили работу. Началась распродажа.

Ранее мы писали о том, что корреспондент «АиФ в Омске» побывал на церемонии прощания с Алёной Калагуровой.

торговля