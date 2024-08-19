В Омске заработали магазины омички, разбившейся на самолёте в Приморье

В Омске вновь заработали магазины одежды Алёны Калагуровой, которая разбилась в авиакатастрофе на Дальнем Востоке. Об этом стало известно из официальной группы в одной из соцсетей.
Напомним, что владелица магазинов разбилась 6 августа, а несколькими днями позже появилось сообщение о закрытии на неопределённый срок нескольких магазинов.
С 17 августа магазины продолжили работу. Началась распродажа.
Ранее мы писали о том, что корреспондент «АиФ в Омске» побывал на церемонии прощания с Алёной Калагуровой.