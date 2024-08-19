Олбани
+20°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

10 лесных пожаров потушили в Иркутской области на выходных

Лес горел в Киренском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском и Усть-Кутском районах.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие выходные в лесах Иркутской области удалось потушить 10 пожаров. Пламя усмирили в Киренском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Усть-Кутском районах. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, борьба продолжается на трех участках в Катангском и Киренском районах.

— 18 августа зарегистрированы и перешли в действующем состоянии на текущие сутки четыре пожара в Киренском, Усть-Кутском и Казачинско-Ленском районах, — поделились в правительстве.

Также лес продолжает гореть на общей площади более 2,6 тысячи гектаров в перечисленных и в Катангском районах. Для борьбы с огнем привлекали более 480 человек, 15 воздушных судов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске состоялась премьера фильма об иркутских авиаконструкторах Миле и Камове. Биография вертолетостроителей длится полчаса.

пожары