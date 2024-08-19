Олбани
+20°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске выставленный на торги Камергерский переулок лишается давних арендаторов

На одном из популярных ресурсов с объявлениями появилось предложение о продаже цветочного бизнеса, базирующегося в Камергерском переулке: по адресу Ленина, 11. Заявленная «цена вопроса» — порядка 300 тысяч рублей.

Источник: SuperOmsk.ru

По мнению владельцев, локация Камергерского переулка априори рассматривается как привлекательная с точки зрения развития бизнеса. Указывается на «хорошую проходимость», а также на простор для творческих интерпретаций при развитии своего дела.

«Продаем потому, что решили расшириться и добавить направление», — обозначено в объявлении.

Судя по всему, за указанную сумму новому владельцу отойдет оформленный павильон, а также расставленные по Камергерскому переулку цветочные композиции. Также ему придется ориентироваться на необходимость вносить арендную плату в 12 тысяч рублей и коммунальные платежи.

Напомним, в середине августа на одной из электронных площадок анонсирован аукцион по продаже 100-процентной доли ООО «Атриум», которая фактически является владельцем Камергерского переулка, включающем в себя коммерческие площади в нескольких соседствующих зданиях, а также земельные участки под ними. Процедура намечена на октябрь 2024 года. Совладелец локации Сергей Ильиченко по просьбе «СуперОмска» раскрыл причину продажи.

Таким образом, в случае перепродажи бизнеса Камергерский переулок потеряет одного из прежних арендаторов.

экономика