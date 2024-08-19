В Омске выставленный на торги Камергерский переулок лишается давних арендаторов

По мнению владельцев, локация Камергерского переулка априори рассматривается как привлекательная с точки зрения развития бизнеса. Указывается на «хорошую проходимость», а также на простор для творческих интерпретаций при развитии своего дела.
«Продаем потому, что решили расшириться и добавить направление», — обозначено в объявлении.
Судя по всему, за указанную сумму новому владельцу отойдет оформленный павильон, а также расставленные по Камергерскому переулку цветочные композиции. Также ему придется ориентироваться на необходимость вносить арендную плату в 12 тысяч рублей и коммунальные платежи.
Напомним, в середине августа на одной из электронных площадок анонсирован аукцион по продаже 100-процентной доли ООО «Атриум», которая фактически является владельцем Камергерского переулка, включающем в себя коммерческие площади в нескольких соседствующих зданиях, а также земельные участки под ними. Процедура намечена на октябрь 2024 года. Совладелец локации Сергей Ильиченко по просьбе «СуперОмска» раскрыл причину продажи.
Таким образом, в случае перепродажи бизнеса Камергерский переулок потеряет одного из прежних арендаторов.