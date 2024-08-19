В Омске выставленный на торги Камергерский переулок лишается давних арендаторов

Напомним, в середине августа на одной из электронных площадок анонсирован аукцион по продаже 100-процентной доли ООО «Атриум», которая фактически является владельцем Камергерского переулка, включающем в себя коммерческие площади в нескольких соседствующих зданиях, а также земельные участки под ними. Процедура намечена на октябрь 2024 года. Совладелец локации Сергей Ильиченко по просьбе «СуперОмска» раскрыл причину продажи.