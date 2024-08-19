Около 30 тонн гуманитарного груза отправили из Иркутска в Курскую область

Организатором сбора выступила Иркутская региональная общественная организация ветеранов «Специальной военной операции» и ее руководитель Дмитрий Коль. Содействие оказали администрация Иркутска и благотворительный фонд «Любимый город». Муниципальное предприятие «Иркутскавтодор» предоставило погрузчик, сообщает пресс-служба мэрии города.
«Сегодня здесь ведется погрузка гуманитарной помощи от всех волонтеров и неравнодушных иркутян для пострадавших жителей Курска. Для тех, кто сейчас находится в сложной ситуации. Администрация города предоставила склад. Мы также решаем вопросы логистики и организации доставки с помощью одной из транспортных компаний», — рассказал советник мэра Иркутска Вячеслав Мазанов.
Активное участие в сборе гуманитарной помощи приняли представители волонтерских групп «Тополек», «Феникс», «София», «Золотые руки ангела». К погрузке фуры присоединились активисты объединений «Северный человек» и «Русская община».
«Как только узнали о том, что произошло в Курске, созвонились с разными волонтерами и решили помочь. Все тут же отозвались. Собрали этот груз буквально за два-три дня. Здесь предметы первой необходимости, медикаменты, детские вещи. Для наших ребят, которые теперь проходят службу в Курской области, передали оборудование, маскировочные сети, воду и все то, что им нужно для выполнения боевых задач», — пояснил заместитель руководителя Иркутской региональной общественной организации ветеранов «Специальной военной операции» Андрей Пурас.
Информацию об оказании помощи жителям Курской области можно получить по телефону фонда «Любимый город»: