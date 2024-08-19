Около 30 тонн гуманитарного груза отправили из Иркутска в Курскую область

«Как только узнали о том, что произошло в Курске, созвонились с разными волонтерами и решили помочь. Все тут же отозвались. Собрали этот груз буквально за два-три дня. Здесь предметы первой необходимости, медикаменты, детские вещи. Для наших ребят, которые теперь проходят службу в Курской области, передали оборудование, маскировочные сети, воду и все то, что им нужно для выполнения боевых задач», — пояснил заместитель руководителя Иркутской региональной общественной организации ветеранов «Специальной военной операции» Андрей Пурас.