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Около 30 тонн гуманитарного груза отправили из Иркутска в Курскую область

Иркутск, НИА-Байкал — В пункте приема гумпомощи на улице Ямская, 12 в Иркутске собрали партию вещей первой необходимости для жителей Курской области весом около 30 тонн. Ее отправили в регион, пострадавший из-за атак ВСУ.

Источник: Мэр Курска Игорь Куцак

Организатором сбора выступила Иркутская региональная общественная организация ветеранов «Специальной военной операции» и ее руководитель Дмитрий Коль. Содействие оказали администрация Иркутска и благотворительный фонд «Любимый город». Муниципальное предприятие «Иркутскавтодор» предоставило погрузчик, сообщает пресс-служба мэрии города.

«Сегодня здесь ведется погрузка гуманитарной помощи от всех волонтеров и неравнодушных иркутян для пострадавших жителей Курска. Для тех, кто сейчас находится в сложной ситуации. Администрация города предоставила склад. Мы также решаем вопросы логистики и организации доставки с помощью одной из транспортных компаний», — рассказал советник мэра Иркутска Вячеслав Мазанов.

Активное участие в сборе гуманитарной помощи приняли представители волонтерских групп «Тополек», «Феникс», «София», «Золотые руки ангела». К погрузке фуры присоединились активисты объединений «Северный человек» и «Русская община».

«Как только узнали о том, что произошло в Курске, созвонились с разными волонтерами и решили помочь. Все тут же отозвались. Собрали этот груз буквально за два-три дня. Здесь предметы первой необходимости, медикаменты, детские вещи. Для наших ребят, которые теперь проходят службу в Курской области, передали оборудование, маскировочные сети, воду и все то, что им нужно для выполнения боевых задач», — пояснил заместитель руководителя Иркутской региональной общественной организации ветеранов «Специальной военной операции» Андрей Пурас.

Информацию об оказании помощи жителям Курской области можно получить по телефону фонда «Любимый город»: 8 (3952) 92−00−00. А также номеру пункта приема гуманитарной помощи на Ямской: 8 (924) 606−65−15.