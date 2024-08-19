Иркутск установил рекорд России по самому массовому квизу

Иркутск, НИА-Байкал — На площадке летнего фестиваля «Счастье чистой воды» в Иркутске установили рекорд России по самой массовой интеллектуальной игре.
В квизе приняли участие 1209 человек. Его ведущим выступил Денис Гук.
«Я в восторге! Мы 15 лет шли к этому, мечтали об этом, но даже не предполагали, что все может состояться. Нас поддержала администрация города, партнеры. Игра была динамичной, эмоциональной. Все, кто присутствовал сегодня, действительно, вписали себя в историю. Потому что сейчас это уже официально. Не было ни одной подобной массовой игры на территории России», — поделился Денис Гук.
За ходом игры и соблюдением всех правил следили представители Книги рекордов России, которые специально приехали в наш город.
«Все прошло без нарушений. На входе участники были посчитаны согласно фактическому присутствию на площадке, и выявлен результат после того, как игра состоялась. Организаторам вручен подтверждающий сертификат об установлении рекорда», — рассказала эксперт Книги рекордов России Юлия Пронина.
Иркутску удалось побить рекорд Владивостока. Там на одной площадке в квиз сыграли 825 человек.
Лучший результат показала команда «Синяя зеленка». Ее участницы допустили лишь одну ошибку, набрав максимальное количество баллов, напоминает пресс-служба администрации Иркутска.
«У нас чисто женская команда, и мы все равно ответили все правильно. Даже про телескоп нейтринный. Единственное, чего не знали, сколько бронзовых панно на стеле “Город трудовой доблести”. Хотя каждый день мимо ездим. Всегда играем на одном дыхании, слаженно. В квизах участвуем с 2016 года. Эмоции переполняют, мы не ожидали, что станем первыми», — поделились эмоциями победительницы.
«Чтобы провести такое событие, нужно приложить много усилий. Выражаю благодарность администрации города, мэру Руслану Болотову и всей команде организаторов. Большое спасибо за то, что вы делаете для Иркутска. Наша компания рада быть частью сегодняшнего рекорда», — сказал директор по взаимодействию с органами власти АО «Фармасинтез» Евгений Орачевский.
«Мы стараемся развивать в Иркутске событийный туризм. Подобные масштабные мероприятия выводят наш город на новый уровень. Важно, что фестиваль поддержало бизнес-сообщество. От имени мэра Руслана Болотова хочу поблагодарить всех партнеров, кто подарил жителям и гостям столицы региона этот праздник», — отметила заместитель мэра — председатель комитета по экономике и стратегическому планированию Татьяна Макарычева.
Организатором квиза выступила администрация Иркутска. Партнеры — компании «Фармасинтез», Эн+.