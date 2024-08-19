Иркутск установил рекорд России по самому массовому квизу

«Я в восторге! Мы 15 лет шли к этому, мечтали об этом, но даже не предполагали, что все может состояться. Нас поддержала администрация города, партнеры. Игра была динамичной, эмоциональной. Все, кто присутствовал сегодня, действительно, вписали себя в историю. Потому что сейчас это уже официально. Не было ни одной подобной массовой игры на территории России», — поделился Денис Гук.