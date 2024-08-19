В Приморье полиция разогнала веревочников с пляжа Волчанец

Отдыхающие на пляже Волчанец в Приморье рассказали, что здесь появились вымогатели денег. По словам людей, на пляже отсутствуют какие-либо таблички и указатели, оповещающие о частной территории, однако неизвестные все равно требуют 300 рублей с каждого человека и сверху еще 400 за установку палатки. За дело взялась полиция.
«Эти люди приходят к вечеру, угрожают туристам и даже оставляют мусор после себя. В результате отдыхающие сталкиваются с неприятной и опасной ситуацией», — рассказывают отдыхающие.
Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморью, информация подтвердилась, с туристов действительно просят деньги за въезд на пляж. На 36-летнего жителя края, который и собирал плату, составили административный протокол за предпринимательскую деятельность без государственной регистрации или лицензии. Теперь ему грозит штраф в сумме от 500 до 2 тысяч рублей. Проверка продолжается.