В Приморье полиция разогнала веревочников с пляжа Волчанец

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморью, информация подтвердилась, с туристов действительно просят деньги за въезд на пляж. На 36-летнего жителя края, который и собирал плату, составили административный протокол за предпринимательскую деятельность без государственной регистрации или лицензии. Теперь ему грозит штраф в сумме от 500 до 2 тысяч рублей. Проверка продолжается.