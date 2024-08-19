С 20 августа до 2 сентября будет закрыто движение на улице Ильинке

В связи с проведением Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» временно закроют движение для транспорта на улице Ильинке от Новой площади до Красной площади, а также в проезде от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 на Красной площади. Ограничения будут действовать с 22:00 20 августа до 08:00 2 сентября.