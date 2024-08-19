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С 20 августа до 2 сентября будет закрыто движение на улице Ильинке

Горожан просят быть внимательными и заранее планировать маршрут.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В связи с проведением Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» временно закроют движение для транспорта на улице Ильинке от Новой площади до Красной площади, а также в проезде от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 на Красной площади. Ограничения будут действовать с 22:00 20 августа до 08:00 2 сентября.

Кроме того, с 00:01 20 августа до окончания мероприятия на участке улицы Ильинки от Новой площади до Красной площади запретят парковку.

Горожан просят быть внимательными и планировать маршрут заранее с учетом временных ограничений. Подробнее о перекрытиях можно узнать на официальном сайте Центра организации дорожного движения.