Собянин: Боткинская больница получила статус научно-клинического центра

За последние годы было проведено переоснащение клиники, специалисты построили новый корпус и полностью реконструировали существующие корпуса.
— Сегодня в Боткинской оказывают все виды высокотехнологичной помощи — от роботических операций до трансплантации органов. Работают 13 специализированных медицинских центров, в том числе флагманский, онкологический, урологический, гематологический и офтальмологический, — написал Собянин в своем Telegram-канале.
Глава города также отметил, что в симуляционном центре ежегодно обучаются порядка 15 тысяч врачей и медсестер, в ординатуре — больше 200 молодых специалистов.
До этого Собянин рассказал, что больше пяти тысяч исследований провели за полгода работы столичных детских эндоскопических центров. Результаты исследования загружаются в личную электронную медкарту пациента. После этого ребенка и родителей консультирует гастроэнтеролог.
Стало известно, что хирурги Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С. П. Боткина провели сложную многоэтапную операцию пациентке с раком почки. Такое осложнение встречается очень редко — в одном проценте случаев.