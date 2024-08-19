Масочный режим вернут в медицинские организации

Документом предусмотрено:
- введение масочного режима медицинских работников в медицинских организациях;
- с 15 сентября т. г. проведение вакцинации против гриппа лицам, подлежащим вакцинации;
- готовность медицинских организаций к приему больных гриппом, ОРВИ и COVID-19 в период эпидсезона и введение наличия средств индивидуальной защиты;
- организация и оборудование «фильтров» для больных с признаками ОРВИ и гриппа на входе, с соответствующими указателями на территории и в здании медицинских организаций;
- обеспечение температурного режима в медицинских организациях;
- первоочередное обслуживание вызовов на дому беременных и детей до одного года с проявлениями гриппа, ОРВИ и COVID-19, их осложнений (пневмонии) с обеспечением их ежедневного патронажа, своевременной госпитализации;
- усиление дезинфекционного режима в медицинских организациях и др.
Руководители управлений образования должны обеспечить:
- проведение ежедневного мониторинга посещаемости учащихся, сотрудников, с выяснением причины отсутствия и информированием медицинских организаций;
- в целях предупреждения регистрации заболеваемости в организациях образования и воспитания детей организовать проведение ежедневного «утреннего фильтра» для лиц с признаками ОРВИ, гриппа и COVID-19;
- организацию своевременного отстранения выявленных при утреннем фильтре детей с признаками гриппа, ОРВИ и COVID-19;
- организацию изоляции заболевших в течение дня детей, посещающих организации образования, до прихода родителей;
- установление санитайзеров с кожным антисептиком в организациях образования для обработки рук учащихся, персонала, в доступных местах на каждом этаже, у каждого класса (аудитории, кабинета);
- проведение с учащимися тематических диктантов по вопросам соблюдения правил личной гигиены и профилактики ОРВИ и гриппа, COVID-19.
В период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом:
- при регистрации заболевания ОРВИ учащихся от 20 до 30% в одном классе от численности класса в течение одного инкубационного периода рекомендуется отмена кабинетной системы обучения в общеобразовательных организациях, запрещение приема новых детей в классы в течение 10 календарных дней;
- в случае вовлечения в эпидемический процесс больных ОРВИ с общим числом заболевших 30% и более от численности класса в течение одного инкубационного периода осуществляется перевод учащихся на онлайн-обучение.
Департаменту организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК обеспечить:
- создание условий для обслуживания вызовов на дому;
- мониторинг обеспеченности и занятости коечного фонда, в случае осложнения эпидемической ситуации принятие мер по развертыванию дополнительных инфекционных коек в стационарах медицинских организаций;
- рассмотреть организацию мобильных бригад.
Руководителям территориальных подразделений Комитета санитарно-эпидемиологического контроля обеспечить:
- в срок до 1 сентября 2024 года проведение оценки готовности медицинских организаций к работе в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19;
- проведение санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий при острых респираторных вирусных инфекциях, гриппе и их осложнениях (пневмонии);
- учет случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 с проведением сверки с филиалами Национального научного центра развития здравоохранения;
- с 15 сентября т. г. ежедневный мониторинг иммунизации населения против гриппа по возрастам, категориям групп риска;
- с 16 августа т. г. еженедельный мониторинг заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 среди населения за заболеваемостью ОРВИ и гриппом среди вакцинированных против гриппа, среди беременных и детей до одного года по территориям, возрастам и группам риска;
- введение ограничительных мероприятий на территориях при превышении еженедельных контрольных уровней с учетом эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID- 19;
- проведение информационно-разъяснительной работы о вакцинации против гриппа беременных во втором и третьем триместре и их вакцинации;
- информирование местных исполнительных органов об эпидемической ситуации, активности циркулирующих типов вируса в регионе и необходимых мерах профилактики и борьбы с гриппом и ОРВИ;
- проведение информационно-разъяснительной работы среди населения о мерах профилактики и борьбы с гриппом, ОРВИ и COVID-19, а также с работодателями крупных предприятий по вакцинации против гриппа работников за счет средств работодателей.
Национальному центру экспертизы обеспечить:
- неснижаемый запас расходных лабораторных материалов, тест-систем, диагностикумов для проведения молекулярно-генетического исследования (ПЦР, секвенирование);
- проведение молекулярно-генетических исследований (ПЦР, секвенирование);
- проведение исследования материала, отобранного в рамках рутинного и дозорного надзора за гриппом, ОРВИ, ГПЗ и ТОРИ параллельно на COVID-19 с выдачей результата исследования не позднее трех дней со дня поступления образцов;
- проведение оценки качества лабораторных исследований путем ретестирования положительных образцов на грипп, поступивших из дозорных и рутинных центров Северо-Западного региона республики (Акмолинской, Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Улытауской областей, города Астаны), а также своевременное предоставление результатов лабораторных исследований в территориальные вирусологические лаборатории по принципу обратной связи;
- подготовку профессиональных панелей на грипп;
- ввод эпидемиологических данных и результатов лабораторного тестирования методом ПЦР и секвенирования в еженедельный отчет ЕРБ ВОЗ (Tessy);
- оказание организационно-методической помощи с выездом для проведения оценки деятельности дозорных и рутинных по ОРВИ, гриппу, COVID-19 и центров вирусологических лабораторий филиалов НЦЭ.
Национальному научному центру развития здравоохранения им. С. Каирбековой с 16 августа т. г. обеспечить еженедельно по пятницам предоставление сведений (выгрузку) о количестве заболевших, умерших, по диагнозам: грипп, пневмония, ОРВИ и COVID-19 в Комитет санитарно-эпидемиологического контроля и Оперативный центр Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК.
Постановление введено в действие с 16 августа 2024 года.