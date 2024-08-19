Масочный режим вернут в медицинские организации

Национальному научному центру развития здравоохранения им. С. Каирбековой с 16 августа т. г. обеспечить еженедельно по пятницам предоставление сведений (выгрузку) о количестве заболевших, умерших, по диагнозам: грипп, пневмония, ОРВИ и COVID-19 в Комитет санитарно-эпидемиологического контроля и Оперативный центр Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК.