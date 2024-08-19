Несанкционированные торговые точки закрывают в Хабаровске

«В ходе рейдов в Индустриальном районе выявлено и закрыто 17 незаконно размещенных торговых точек. Там продавали продукты питания и текстильную продукцию. В Кировском районе по результатам проверки заведено три административных дела по статье КоАП Хабаровского края», — рассказали в администрации Хабаровска.