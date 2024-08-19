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Несанкционированные торговые точки закрывают в Хабаровске

Рейды по борьбе с незаконной продажей прошли в городе.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске прошли рейды по пресечению незаконной торговли. Их провели специалисты районных комитетов совместно с сотрудниками полиции. Мероприятия охватили несколько улиц: Брестскую, Серышева, Тихоокеанскую, Бойко-Павлова, а также Суворова. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

«В ходе рейдов в Индустриальном районе выявлено и закрыто 17 незаконно размещенных торговых точек. Там продавали продукты питания и текстильную продукцию. В Кировском районе по результатам проверки заведено три административных дела по статье КоАП Хабаровского края», — рассказали в администрации Хабаровска.

Жителям города напоминают, что покупка товаров в неустановленных местах может быть опасна для здоровья, а незаконная торговля представляет собой административное правонарушение.

торговля