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Омская область готова принять курян, пострадавших от обстрелов

На территории региона уже готовы пункты временного пребывания.

Источник: Комсомольская правда

Омская область готова принять жителей Курской области, которые пострадали в результате обстрелов ВСУ, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Глава региона также отметил, что в скором времени в Курск будет направлен очередной гуманитарный груз.

«При первой же необходимости мы готовы принять курян у нас в Омской области. Подготовлены места в пунктах временного пребывания. Также сформирован очередной гуманитарный груз, который будет отправлен в Курск в ближайшее время», рассказал Виталий Хоценко.

Ранее мы писали, что омские власти готовы оказать поддержку Курской области.