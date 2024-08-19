Омская область готова принять курян, пострадавших от обстрелов

Омская область готова принять жителей Курской области, которые пострадали в результате обстрелов ВСУ, сообщил губернатор Виталий Хоценко.
Глава региона также отметил, что в скором времени в Курск будет направлен очередной гуманитарный груз.
«При первой же необходимости мы готовы принять курян у нас в Омской области. Подготовлены места в пунктах временного пребывания. Также сформирован очередной гуманитарный груз, который будет отправлен в Курск в ближайшее время», рассказал Виталий Хоценко.
Ранее мы писали, что омские власти готовы оказать поддержку Курской области.