Краснокнижный зубр из Беларуси прибыл в Московский зоопарк

МИНСК, 19 авг — Sputnik. Краснокнижный зубр прибыл в Московский зоопарк из Беларуси, сообщила генеральный директор зоосада российской столицы Светлана Акулова в своем Telegram-канале.
«Да, это зубр. Мощь и сила природы! Красная книга РФ. Краснокнижное парнокопытное прибыло к нам из Республики Беларусь», — отметила руководитель парка.
Акулова также опубликовала видео, на котором видно, как животное привезли в зоопарк и выпустили в просторный открытый вольер. Там зубр гуляет, ест и постепенно привыкает к новому месту обитания.