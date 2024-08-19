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Краснокнижный зубр из Беларуси прибыл в Московский зоопарк

Животное привезли в зоопарк и выпустили в просторный открытый вольер, где он теперь гуляет, ест и постепенно привыкает к новому месту обитания.

МИНСК, 19 авг — Sputnik. Краснокнижный зубр прибыл в Московский зоопарк из Беларуси, сообщила генеральный директор зоосада российской столицы Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

«Да, это зубр. Мощь и сила природы! Красная книга РФ. Краснокнижное парнокопытное прибыло к нам из Республики Беларусь», — отметила руководитель парка.

Акулова также опубликовала видео, на котором видно, как животное привезли в зоопарк и выпустили в просторный открытый вольер. Там зубр гуляет, ест и постепенно привыкает к новому месту обитания.