Глава Белстата: следующая перепись населения пройдет в 2029 году в Беларуси

Глава Белстата обратила внимание на то, что в стране работают над технологиями, которые будут использоваться в момент проведения переписи населения. Кроме того, работают также над административными источниками данных, которые необходимо будет подключать и использовать для того, чтобы упростить белорусам заполнение переписных листов в момент проведения переписи.