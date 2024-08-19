Глава Белстата: следующая перепись населения пройдет в 2029 году в Беларуси

Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева в эфире телеканала СТВ сообщила, что следующая перепись населения пройдет в 2029 году в Беларуси.
Она пояснила, что Беларусь уже большой период времени сохраняет тенденцию проведения переписи населения раз в десять лет, добавив, что именно так было заложено в законе о переписи населения президентом Беларуси.
— Естественно, мы предполагаем, что следующая перепись пройдет в 2029 году, — уточнила Медведева.
Глава Белстата обратила внимание на то, что в стране работают над технологиями, которые будут использоваться в момент проведения переписи населения. Кроме того, работают также над административными источниками данных, которые необходимо будет подключать и использовать для того, чтобы упростить белорусам заполнение переписных листов в момент проведения переписи.