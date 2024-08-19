Двое мужчин утонули в Нижегородской области в минувшие выходные

Оба несчастных случая произошли 17 августа. Ночью на реке Волга в селе Работки перевернулась лодка с людьми. На борту были четверо: трое выплыли самостоятельно, четвёртого пришлось искать спасателям. Тело 46-летнего мужчины было извлечено из воды сотрудниками аварийно-спасательного отряда города Кстово уже днём.
Кроме того, в акватории реки Волга в Зименках Кстовского района сотрудники аварийно-спасательного отряда извлекли из воды тело мужчины, личность которого устанавливается.
В пресс-службе МЧС России сообщили, что с минувшей пятницы на водоемах страны погибли 50 человек, в том числе 6 детей.
В ведомстве также напомнили, что количество спасжилетов должно соответствовать числу людей в лодке или на катере во время водной прогулки.