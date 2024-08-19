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Двое мужчин утонули в Нижегородской области в минувшие выходные

В Нижегородской области в минувшие выходные зафиксировано два ЧП на воде, в результате которых погибли люди. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Оба несчастных случая произошли 17 августа. Ночью на реке Волга в селе Работки перевернулась лодка с людьми. На борту были четверо: трое выплыли самостоятельно, четвёртого пришлось искать спасателям. Тело 46-летнего мужчины было извлечено из воды сотрудниками аварийно-спасательного отряда города Кстово уже днём.

Кроме того, в акватории реки Волга в Зименках Кстовского района сотрудники аварийно-спасательного отряда извлекли из воды тело мужчины, личность которого устанавливается.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что с минувшей пятницы на водоемах страны погибли 50 человек, в том числе 6 детей.

В ведомстве также напомнили, что количество спасжилетов должно соответствовать числу людей в лодке или на катере во время водной прогулки.

МЧС