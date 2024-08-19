Умеренно жаркая погода. Синоптики рассказали, какая погода ждет узбекистанцев на текущей неделе

Республика Каракалпакстан, Хорезмская область
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду. Температура 20 августа ночью 15−20 градусов, днем 30−35 градусов,
Бухарская, Навоийская области
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, 21 августа местами возможно усиление до 13−18 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура 20 августа ночью 15−20 градусов, днем 30−35 градусов,
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, 21 августа местами возможно усиление до 13−18 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком. 19 августа температура 31−33 градуса. Температура
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, 21 августа местами возможно усиление до 13−18 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17−22 градуса, днем 32−37 градусов.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5−10 метров в секунду, 21 августа местами возможно усиление до 13−18 метров в секунду. Температура ночью
Горные районы республики
19 августа по предгорным и горным районам республики возможна небольшая, местами переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза, возможны также селе-паводковые явления. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, местами возможно усиление до 13−18 метров в секунду. Температура 20−25 градусов. Температура