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Умеренно жаркая погода. Синоптики рассказали, какая погода ждет узбекистанцев на текущей неделе

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узгидромет опубликовал прогноз погоды на предстоящую неделю. Узбекистанцев ждет в меру жаркая погода, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Сейчас в Олбани: +20° 2 м/с 94% 747 мм рт. ст. +19°

Республика Каракалпакстан, Хорезмская область

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду. Температура 20 августа ночью 15−20 градусов, днем 30−35 градусов, 21—22 августа ночью 17−22 градуса, днем 32−37 градусов.

Бухарская, Навоийская области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, 21 августа местами возможно усиление до 13−18 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура 20 августа ночью 15−20 градусов, днем 30−35 градусов, 21—22 августа ночью 17−22 градуса, днем 32−37 градусов.

Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, 21 августа местами возможно усиление до 13−18 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком. 19 августа температура 31−33 градуса. Температура 20—21 августа ночью 15−20 градусов, днем 30−35 градусов, 22 августа ночью 17−22 градуса, днем 32−37 градусов.

Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, 21 августа местами возможно усиление до 13−18 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17−22 градуса, днем 32−37 градусов.

Андижанская, Наманганская, Ферганская области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5−10 метров в секунду, 21 августа местами возможно усиление до 13−18 метров в секунду. Температура ночью 20—21 августа 15−20 градусов, 22 августа 17−22 градуса, днем 20 августа 28−33 градуса, 21—22 августа 30−35 градусов.

Горные районы республики

19 августа по предгорным и горным районам республики возможна небольшая, местами переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза, возможны также селе-паводковые явления. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, местами возможно усиление до 13−18 метров в секунду. Температура 20−25 градусов. Температура 20—21 августа ночью 9−14 градусов, днем 20−25 градусов, 22 августа ночью 11−16 градусов, днем 22−27 градусов.