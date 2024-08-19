Умеренно жаркая погода. Синоптики рассказали, какая погода ждет узбекистанцев на текущей неделе

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, 21 августа местами возможно усиление до 13−18 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура 20 августа ночью 15−20 градусов, днем 30−35 градусов, 21—22 августа ночью 17−22 градуса, днем 32−37 градусов.