В Казахстане прооперировали еще не родившихся младенцев

В Центре перинатологии и детской кардиохирургии в Алматы проведены успешные операции на плодах, которые помогают скорректировать врожденные патологии и улучшить шансы на рождение здоровых детей. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Врачи центра совместно с заведующим отделением фетальной медицины Минского республиканского научно-практического центра «Мать и дитя» провели операции трем беременным пациенткам из Алматы, Алматинской и Акмолинской областей.
В рамках этих операций были выполнены:
- Лазерная коагуляция плацентарных анастомозов при многоплодной беременности, осложненной фето-фетальным трансфузионным синдромом (ФФТС). Этот метод позволяет устранить патологическое соединение сосудов между плодами, что предотвращает серьезные осложнения и сохраняет жизнь обоих близнецов.
- Амниоредукция и амниоинфузия при патологиях околоплодных вод. Эти процедуры помогают регулировать объем околоплодной жидкости, создавая оптимальные условия для развития плода и снижая риск осложнений.
- Дренирование мочевого пузыря при патологии почек у плода. Эта операция предотвращает развитие почечной недостаточности, обеспечивая нормальное функционирование мочевыводящей системы плода и улучшая его шансы на здоровое развитие.
Все операции прошли успешно, состояние пациенток на данный момент стабильно. Их беременность находится под постоянным наблюдением специалистов. Эти операции стали возможны благодаря проекту Минздрава «Фетальная медицина».
Фетальная хирургия — новое направление медицины. Она позволяет корректировать и лечить ранние патологические состояния плода с помощью малоинвазивных процедур. Ребенок при этом находится в утробе матери. Первую подобную операцию провели в Казахстане в июне 2024 года.