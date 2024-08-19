С бойцом СВО Александром Мясниковым простятся в Тулуне

Скорбные вести пришли в Тулунский район. Земляк и участник спецоперации Александр Мясников героически погиб при выполнении боевого задания «за ленточкой». Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города защитник Отечества посмертно был награжден орденом Мужества.
— Он постоянно совершенствовал свою военную подготовку и стремился к статусу настоящего защитника Отечества. Для защиты нашей Родины и участия в специальной военной операции Александр заключил контракт с Минобороны РФ, — поделились в администрации.
Военнослужащий до последнего проявлял стойкость, выдержку и мужество. Его не стало 30 июля 2024 года. Прощание с героем состоится в Храме Святого Луки 20 августа с 13:00 до 14:00.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за выходные дни в лесах Иркутской области удалось потушить 10 пожаров. Лес горел в северных районах.